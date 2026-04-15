Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.40
П2
2.16
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.94
X
4.40
П2
2.10
Хоккей. НХЛ
04:00
Юта
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.45
П2
3.59
Хоккей. НХЛ
04:30
Сент-Луис
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.57
П2
3.65
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
3.14
X
4.40
П2
2.00
Хоккей. НХЛ
не начался
Айлендерс
:
Каролина
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Бостон
:
Нью-Джерси
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Коламбус
:
Вашингтон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Филадельфия
:
Монреаль
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
3
:
Авангард
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
0
:
Локомотив
4
П1
X
П2

Сушинский о том, что СКА превращается в середняка: «Последний год — да. Долго шли к тому, чтобы быть в топе, и вот так все это растерять — жалко»

Бывший форвард СКА Максим Сушинский считает, что клуб из Санкт-Петербурга превращается в середняка.

Источник: Спортс‘’

СКА под руководством тренера Игоря Ларионова занял 5-е место в Западной конференции по итогам Фонбет Чемпионата КХЛ и вылетел в первом раунде Кубка Гагарина от ЦСКА (1−4).

— Работа Ларионова, если судить по завершившемуся для СКА сезону, заслуживает продления?

— Со стороны болельщиков, наверное, нет.

— Что тогда могло сыграть в пользу Ларионова в вопросе продления контракта?

— Вера руководства клуба в то, что именно он сможет исправить ситуацию.

— Получается для руководства СКА первый раунд плей-офф — приемлемый результат?

— Я ж не могу за них здесь отвечать.

— Не кажется ли вам, что СКА превращается в середняка российского хоккея?

— Последний год, да. До этого мне так не казалось.

— Какие чувства у вас вызывает падение результатов и уровня команды?

— СКА долго шел к тому, чтобы быть в топе, и вот так все это растерять. Для меня это, как минимум, жалко, — заявил Сушинский.

Ларионов о беседе с Миллером: «Полтора часа говорили о СКА, жизни, спорте и бизнесе. У Петербурга крутейшая история — важно, чтобы это проникло в сердца игроков».