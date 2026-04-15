Сушинский о том, что СКА превращается в середняка: «Последний год — да. Долго шли к тому, чтобы быть в топе, и вот так все это растерять — жалко»

СКА под руководством тренера Игоря Ларионова занял 5-е место в Западной конференции по итогам Фонбет Чемпионата КХЛ и вылетел в первом раунде Кубка Гагарина от ЦСКА (1−4).
— Работа Ларионова, если судить по завершившемуся для СКА сезону, заслуживает продления?
— Со стороны болельщиков, наверное, нет.
— Что тогда могло сыграть в пользу Ларионова в вопросе продления контракта?
— Вера руководства клуба в то, что именно он сможет исправить ситуацию.
— Получается для руководства СКА первый раунд плей-офф — приемлемый результат?
— Я ж не могу за них здесь отвечать.
— Не кажется ли вам, что СКА превращается в середняка российского хоккея?
— Последний год, да. До этого мне так не казалось.
— Какие чувства у вас вызывает падение результатов и уровня команды?
— СКА долго шел к тому, чтобы быть в топе, и вот так все это растерять. Для меня это, как минимум, жалко, — заявил Сушинский.
Ларионов о беседе с Миллером: «Полтора часа говорили о СКА, жизни, спорте и бизнесе. У Петербурга крутейшая история — важно, чтобы это проникло в сердца игроков».