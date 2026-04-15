Овечкин завершил 21-й сезон в НХЛ — последний по текущему контракту. После матча с «Коламбусом» он отбил «кулачки» партнерам по «Вашингтону» и владельцу клуба Леонсису

После завершения матча регулярного чемпионата с «Коламбусом» (2:1) 40-летний россиянин отбил «кулачки» своим партнерам по команде, а также владельцу «Кэпиталс» Теду Леонсису, ожидавшему игроков в подтрибунном помещении.
Напомним, что рекордсмен НХЛ по голам в регулярных чемпионатах (929 в 1573 матчах) еще не определился со своим будущим. Он намерен принять решение о продолжении карьеры в НХЛ летом.
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.