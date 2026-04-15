Овечкин — 5-й игрок в возрасте 40+ лет, кому удалось провести все матчи в сезоне без пропусков при 82 играх в регулярке

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (2:1).

Таким образом, 40-летний россиянин принял участие во всех 82 матчах в сезоне, не пропустив ни одного. На его счету 64 (32+32) очка.

Форвард «Кэпиталс» стал пятым игроком в истории лиги, кому удалось отыграть полную регулярку из 82 матчей в возрасте 40 лет или более.

Ранее это удалось Дэйву Андрейчуку (2003/04, «Тампа»), Никласу Лидстрему (2010/11, «Детройт»), Теему Селянне (2011/12, «Анахайм») и Яромиру Ягру (дважды, 2013/14 — «Нью-Джерси», 2016/17 — «Флорида»).

До конца сезона к этой компании также может присоединиться защитник «Колорадо» Брент Бернс, которому в марте исполнился 41 год. Он провел 81 матч в сезоне, у «Эвеланш» остался еще один.

Отметим, что календарь из 82 матчей был введен в сезоне-1995/96. При этом в сезоне-1979/80 Горди Хоу провел все 80 матчей в регулярке в возрасте 51 года (по ходу сезона ему исполнилось 52).

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше