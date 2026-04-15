Маккиннон забил 53-й гол в сезоне (3-й подряд — в пустые ворота) и приблизился к «Ришару». Кофилд (51) не забил в последнем матче регулярки при 10 бросках в створ

На счету 30-летнего канадца стало 53 шайбы в 80 играх в текущем сезоне при 127 очках. Три последних гола он забил в пустые ворота.
Таким образом, Маккиннон приблизился к первому в карьере «Морис Ришар Трофи» (призу лучшему снайперу регулярки).
Его ближайший преследователь — форвард «Монреаля» Коул Кофилд — завершил сезон с 51 голом в 81 игре.
Сегодня 25-летний американец не сумел отличиться в матче с «Филадельфией» (2:4), хотя 10 раз бросил в створ (еще 2 раза промахнулся, а 3 попытки броска были заблокированы).
На третьем месте в гонке снайперов лиги идет капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид — 48 шайб в 81 игре.
У «Эвеланш» остался еще один матч (против «Сиэтла» дома), как и у «Ойлерс» (против «Ванкувера» дома).