«Каролина» сыграет с «Оттавой» в 1-м раунде Кубка Стэнли, «Баффало» — с «Бостоном». На Востоке известны все пары

Победа «Бостона» над «Нью-Джерси» (4:0) в заключительном матче регулярного чемпионата обеспечила команде первое место в зоне wild card.
Таким образом, «Брюинс» в первом раунде сыграют с «Баффало» (победителем Атлантического дивизиона). Команды встретятся в плей-офф впервые с 2010 года и в 9-й раз в истории. Текущий счет по сериям — 6−2 в пользу «Бостона».
«Каролина» (победитель Столичного дивизиона и конференции) сыграет с «Оттавой». Встреча в плей-офф будет для команд первой в истории.
Восток.
(1) «Каролина» — «Оттава».
(2) «Баффало» — «Бостон».
(3) «Тампа» — «Монреаль».
(4) «Питтсбург» — «Филадельфия».
Во втором раунде сыграют победители серий 1 и 4, 2 и 3.