Овечкин пропустил 4,6% матчей «Вашингтона» в регулярках за 21 сезон в НХЛ. Из 76 пропусков 51 был из-за травм

40-летний россиянин принял участие во всех 82 играх «Кэпиталс» в регулярном чемпионате и набрал 64 (32+32) очка.
Всего за 21 год он сыграл 1573 матча в регулярках из 1649 возможных. При этом из 76 пропусков причиной 51 были травмы, а еще в 25 случаях — другие причины (дисквалификации, ковид-протокол во время пандемии, личные причины).
За карьеру в рамках регулярок у Овечкина 929 шайб (рекорд лиги).
Овечкин — 5-й игрок в возрасте 40+ лет, кому удалось провести все матчи в сезоне НХЛ при 82 играх в регулярке.
