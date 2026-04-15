Галимов о 4−0 с «Динамо» Минск: «Мы подготовились лучше, у нас команда с яйцами. Главный тренер соперника все сказал про них»

— Минское «Динамо» заняло место в своей конференции выше, чем вы. Насколько неожиданным получился результат серии?
— Какая разница, кто какое место занял? Это плей-офф, мы подготовились лучше, у нас команда с яйцами. Главный тренер соперника все сказал про них.
— Переживали, когда получили двойной штраф во втором периоде?
— Нет, и так было понятно, что мы выиграем.
— Дома было легче играть, чем в гостях?
— Нет, третья и четвертая игра получились тяжелыми. Что-то не умеем мы спокойно доводить матч, — сказал Галимов.