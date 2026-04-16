Губерниев о Ротенберге в «Динамо»: «Он давно готов возглавить клуб — хороший методист, который любит и знает хоккей. Роман Борисович справится»

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что специалист может возглавить бело-голубых в ближайшее время.
"Прекрасная новость. Он давно готов возглавить клуб и бороться с ним за самые высокие места. Я высоко ценю умения Романа Борисовича. Считаю, что он справится.
Роман Борисович — хороший методист, который любит и знает хоккей. Думаю, он и тренерскую команду подберет хорошую. Для «Динамо» это плюс и в медийном плане, там он клубу тоже будет полезен. Двумя руками поддерживаю такое назначение!" — сказал Губерниев.
Дмитрий Губерниев: «Будет круто, если Овечкин приедет в “Динамо” к Ротенбергу, он сильный тренер. Мы тогда вообще все заорем».