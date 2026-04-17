17:00
Металлург Мг
:
Торпедо
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
2
:
Сиэтл
0
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
3
:
Лос-Анджелес
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
6
:
Ванкувер
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
1
:
Сан-Хосе
6
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
4
:
Анахайм
5
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
3
:
Сент-Луис
5
Кучеров — главный претендент на «Харт Трофи» по версии сайта НХЛ. Он получил 10 первых мест из 16 в опросе, Макдэвид — 4, Маккиннон и Селебрини по 1

Эксперты официального сайта НХЛ назвали форварда «Тампы» Никиту Кучерова главным претендентом на «Харт Трофи» по итогам завершившегося регулярного чемпионата.

Источник: Спортс‘’

Приз вручается самому ценному для своей команды игроку.

Каждый из 16 опрошенных авторов сайта выбирал пятерку кандидатов. Баллы распределялись по схеме 5−4−3−2−1.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Никита Кучеров («Тампа») — 72 балла (10 первых мест);

2. Нэтан Маккиннон («Колорадо») — 52 (1);

3. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 48 (4);

4. Макклин Селебрини («Сан-Хосе») — 46 (1);

5. Давид Пастрняк («Бостон») — 11;

6. Зак Веренски («Коламбус») — 4;

6−7. Коул Кофилд, Ник Сузуки (оба — «Монреаль») — по 3.

8. Илья Сорокин («Айлендерс») — 1.

