Кучеров — главный претендент на «Харт Трофи» по версии сайта НХЛ. Он получил 10 первых мест из 16 в опросе, Макдэвид — 4, Маккиннон и Селебрини по 1

Приз вручается самому ценному для своей команды игроку.
Каждый из 16 опрошенных авторов сайта выбирал пятерку кандидатов. Баллы распределялись по схеме 5−4−3−2−1.
Рейтинг выглядит следующим образом:
1. Никита Кучеров («Тампа») — 72 балла (10 первых мест);
2. Нэтан Маккиннон («Колорадо») — 52 (1);
3. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 48 (4);
4. Макклин Селебрини («Сан-Хосе») — 46 (1);
5. Давид Пастрняк («Бостон») — 11;
6. Зак Веренски («Коламбус») — 4;
6−7. Коул Кофилд, Ник Сузуки (оба — «Монреаль») — по 3.
8. Илья Сорокин («Айлендерс») — 1.
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.