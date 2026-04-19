Мирошниченко о будущем Овечкина: «Мы спрашивали: “Ну что, заканчиваешь?” Если он завершит, потом сыграем в какой-нибудь ветеранской команде 60+, думаю»

22-летний нападающий «Вашингтона» Иван Мирошниченко высказался о том, завершит ли карьеру Александр Овечкин.

Источник: Спортс‘’

40-летний форвард завершил последний сезон по действующему контракту с «Кэпиталс». Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в лиге.

— Чувствовалась ли в концовке сезона особая значимость матчей на фоне ситуации с карьерой Александр Овечкин? Мы ведь не знаем, вернется он или завершит карьеру. Вы, как человек, который давно за ним следит, ощущали это?

— Сотни видеокамер, фотографы — конечно, давление на всех в раздевалке выше. Мы его даже спрашивали: «Ну что думаешь, заканчиваешь?» Все в порядке. Если он завершит, думаю, потом соберемся и сыграем уже в какой-нибудь ветеранской команде 60+, уже после моей карьеры. В России, нет? (улыбается).

— Когда вы впервые начали болеть за Овечкина? В каком возрасте, помните?

— Точно не помню. Наверное, на каком-то чемпионате мира. В детстве смотрел по телевизору — играла сборная России, Овечкин, Евгений Малкин и другие. Вот тогда и начал следить. Даже не скажу, сколько мне было лет. Любой пацан, который играет в хоккей, знает его имя, — сказал Мирошниченко.

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше