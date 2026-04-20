Фетисов о карьере Овечкина: «Побить второй рекорд Гретцки — великое дело. Есть смысл закончить на победной ноте»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением о дальнейшей карьере Александра Овечкина.

Источник: Спортс‘’

40-летний форвард завершил последний сезон по действующему контракту с «Вашингтоном». Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.

— Должен ли Овечкин вернуться в Россию?

— Саша сам должен принять решение, что он хочет делать дальше. Он имеет на это полное право. Как он решит, так мы должны все и принять.

Этот сезон для него хороший, для команды не очень успешный. 32 гола в таком возрасте, никто не может себе позволить каждый сезон забивать по 30+ шайб. Поэтому есть смысл еще раз закончить на победной ноте.

Конечно, всем хочется, чтобы он побил и второй рекорд Гретцки. Это будет великое дело, — сказал Фетисов.

Гретцки удерживает рекорд НХЛ по голам в лиге с учетом плей-офф. В активе Овечкина 1006 шайб.

Владелец «Вашингтона» об Овечкине: «Дадим ему столько времени, сколько потребуется, чтобы он определился со своим будущим».

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше