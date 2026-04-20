Фетисов о карьере Овечкина: «Побить второй рекорд Гретцки — великое дело. Есть смысл закончить на победной ноте»

40-летний форвард завершил последний сезон по действующему контракту с «Вашингтоном». Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.
— Должен ли Овечкин вернуться в Россию?
— Саша сам должен принять решение, что он хочет делать дальше. Он имеет на это полное право. Как он решит, так мы должны все и принять.
Этот сезон для него хороший, для команды не очень успешный. 32 гола в таком возрасте, никто не может себе позволить каждый сезон забивать по 30+ шайб. Поэтому есть смысл еще раз закончить на победной ноте.
Конечно, всем хочется, чтобы он побил и второй рекорд Гретцки. Это будет великое дело, — сказал Фетисов.
Гретцки удерживает рекорд НХЛ по голам в лиге с учетом плей-офф. В активе Овечкина 1006 шайб.
Владелец «Вашингтона» об Овечкине: «Дадим ему столько времени, сколько потребуется, чтобы он определился со своим будущим».