Крикунов о «Динамо»: «Ротенберг был в клубе весь год, видел хоккеистов. Ему было бы проще, чем любому другому тренеру. Статус у него повыше, чем у Тамбиева»

«Опытный тренер, уже лет шесть работает в КХЛ. Посмотрим, что у него получится в “Динамо”. В топ-клубах Тамбиев не работал. Может, приспособится. Он может вывести “Динамо” на новый уровень. Почему бы и нет? Он неплохо показал себя в “Адмирале”.
Видимо, у «Динамо» такая судьба — быть связанным с Латвией. До этого был Знарок из Риги, я тоже в какой-то степени из Латвии. Можно сказать, что традиция. Динамовец Виктор Тихонов тоже в Риге работал. Есть преемственность.
Не назначили Ротенберга? Роман Борисович был в клубе весь год, видел хоккеистов. Он имеет представление о команде, которое не имеет приходящий тренер. Ему было бы проще любого другого тренера. Наверное, статус у него повыше Тамбиева. Все-таки работал со СКА и сборной", — сказал Крикунов.