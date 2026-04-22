Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Баффало
0
:
Бостон
0
Все коэффициенты
П1
1.99
X
4.36
П2
3.15
Хоккей. НХЛ
1-й период
Тампа-Бэй
0
:
Монреаль
0
Все коэффициенты
П1
1.91
X
4.40
П2
3.35
Хоккей. НХЛ
04:30
Вегас
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.07
X
4.33
П2
3.02
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.70
П2
4.59
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
4
:
Миннесота
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
4
:
Анахайм
3
П1
X
П2

Крикунов о «Динамо»: «Ротенберг был в клубе весь год, видел хоккеистов. Ему было бы проще, чем любому другому тренеру. Статус у него повыше, чем у Тамбиева»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о назначении Леонида Тамбиева в московское «Динамо».

Источник: Спортс‘’

«Опытный тренер, уже лет шесть работает в КХЛ. Посмотрим, что у него получится в “Динамо”. В топ-клубах Тамбиев не работал. Может, приспособится. Он может вывести “Динамо” на новый уровень. Почему бы и нет? Он неплохо показал себя в “Адмирале”.

Видимо, у «Динамо» такая судьба — быть связанным с Латвией. До этого был Знарок из Риги, я тоже в какой-то степени из Латвии. Можно сказать, что традиция. Динамовец Виктор Тихонов тоже в Риге работал. Есть преемственность.

Не назначили Ротенберга? Роман Борисович был в клубе весь год, видел хоккеистов. Он имеет представление о команде, которое не имеет приходящий тренер. Ему было бы проще любого другого тренера. Наверное, статус у него повыше Тамбиева. Все-таки работал со СКА и сборной", — сказал Крикунов.