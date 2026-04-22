Третьяк в молодости мечтал сыграть Д’Артаньяна в кино

МОСКВА, 22 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк в молодости мечтал исполнить роль Д’Артаньяна в кино. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
Ранее Третьяк принял участие в съемках киноленты «Хоккейные папы 2».
«Мне самому в молодые годы хотелось сыграть не хоккеиста, а Д’Артаньяна — одного из мушкетеров, — сказал Третьяк. — Жаль, что не сыграл эту роль, которая мне была бы по душе. Мне нравилась одежда, такая бравада мушкетеров, скачки на лошадях».
