Васильев об Овечкине: «Я бы остался в НХЛ еще на сезон и добил рекорд Гретцки на его месте. 10 шайб как-то жалко оставлять»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что Александру Овечкину стоит продлить контракт с «Вашингтоном» на сезон, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки по голам с учетом плей-офф.
Срок действующего контракта 40-летнего капитана «Вашингтона» рассчитан до 30 июня 2026 года. Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.
С учетом плей-офф Овечкин забросил 1006 шайб в НХЛ. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016).
"Я бы на месте Овечкина на всякий случай остался еще на сезон в НХЛ и добил рекорд Гретцки. Потому что отдохнуть он еще до конца жизни успеет. А продлить карьеру еще на один сезон было бы здорово, чтобы войти в историю НХЛ как абсолютный рекордсмен.
Если бы там было 100 шайб, тогда ладно, а тут 10 шайб даже как-то жалко оставлять, обидно. Ясно, что он эти 10 шайб может без проблем забросить в одном сезоне. Чтобы не осталось чувства недосказанности. А иначе на каком-то жизненном этапе он подумает и скажет: да, зря я, конечно, не добил этот рекорд. Сожаление тут обязательно будет. У всех спортсменов такое бывает.
Но с другой стороны, я понимаю Овечкина, он просто устал от всего. Возраст дает о себе знать. А тут еще и такое внимание вокруг, обстановка. Это все очень здорово давит на человека. В этом смысле я его понять могу. Но все-таки есть вещи уникальные. И чтобы войти в историю как уникальный человек, как рекордсмен по всем показателям, нужно добить этот рекорд. Это будет исключительная история", — сказал Васильев.