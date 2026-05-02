Эрик Карлссон о Малкине: «Он доказал всем, что по-прежнему является конкурентоспособным в НХЛ. Он найдет свое место»

Срок соглашения 39-летнего россиянина с «Пингвинс» с кэпхитом 6,1 млн долларов рассчитан до 30 июня 2026 года. Ранее он сообщил, что хочет провести еще один сезон в НХЛ: «Не стремлюсь вернуться в КХЛ. Хочу отыграть еще год в НХЛ. Если не в “Питтсбурге”, то в другой команде».
"Он сделал все возможное, чтобы доказать и всем вокруг, и самому себе, что по-прежнему является конкурентоспособным игроком и может приносить пользу на этом уровне.
Рад за него, как бы дальше ни сложилась его судьба. Думаю, он в любом случае найдет свое место и у него все будет в порядке", — сказал Карлссон.
Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.