Драйзайтль о сезоне «Эдмонтона»: «Мы сделали большой шаг назад. В каком вообще мире ты не нацелен на победу, когда лучший игрок мира в твоей команде?»

"Меня это беспокоит, потому что мы движемся не в том направлении. Мы сделали большой шаг назад и должны взять ситуацию под контроль, чтобы вернуться на правильный путь.
В каком вообще мире ты не нацелен на победу, когда в твоей команде лучший игрок мира? Конечно, мы хотим выигрывать, но нам нужно быть лучше, мы обязаны быть лучше — здесь без вариантов. Мы должны прибавить.
У него (Коннора Макдэвида — Спортс«“) контракт еще на два года, а дальше — кто знает. Но на данный момент у нас есть эти два года, и за это время мы должны стать значительно сильнее”, — сказал Драйзайтль.
Макдэвид о сезоне «Эдмонтона»: «Отстой. Мы должны были найти способ сыграть лучше. Я хочу побеждать здесь, с “Ойлерс”, это моя цель».