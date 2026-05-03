15:00
Металлург Мг
:
Ак Барс
Локомотив
4
:
Авангард
0
Ак Барс
4
:
Металлург Мг
1
Монреаль
0
:
Тампа-Бэй
1
Бостон
1
:
Баффало
4
Юта
1
:
Вегас
5
Драйзайтль о сезоне «Эдмонтона»: «Мы сделали большой шаг назад. В каком вообще мире ты не нацелен на победу, когда лучший игрок мира в твоей команде?»

Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль прокомментировал результаты клуба в этом сезоне НХЛ и ранний вылет от «Анахайма» в первом раунде Кубка Стэнли (2−4 в серии).

Источник: Спортс‘’

"Меня это беспокоит, потому что мы движемся не в том направлении. Мы сделали большой шаг назад и должны взять ситуацию под контроль, чтобы вернуться на правильный путь.

В каком вообще мире ты не нацелен на победу, когда в твоей команде лучший игрок мира? Конечно, мы хотим выигрывать, но нам нужно быть лучше, мы обязаны быть лучше — здесь без вариантов. Мы должны прибавить.

У него (Коннора Макдэвида — Спортс«“) контракт еще на два года, а дальше — кто знает. Но на данный момент у нас есть эти два года, и за это время мы должны стать значительно сильнее”, — сказал Драйзайтль.

Макдэвид о сезоне «Эдмонтона»: «Отстой. Мы должны были найти способ сыграть лучше. Я хочу побеждать здесь, с “Ойлерс”, это моя цель».