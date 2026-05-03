Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург Мг
:
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
4
:
Авангард
0
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
4
:
Металлург Мг
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
0
:
Тампа-Бэй
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
1
:
Баффало
4
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
1
:
Вегас
5
Горбенко о «Локомотиве»: «Команда Никитина-Курьянова была в числе лидеров КХЛ по реализации в регулярке и плей-офф. Сейчас при том же составе — вдруг такой откат»

Бывший тренер клубов КХЛ Игорь Горбенко дал оценку серии полуфинала Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом» (2−3).

— Принято считать, что функционально «Локомотив» моложе и свежее «Авангарда», который все-таки делает ставку на две ударные пятерки. Получается, что Ярославлю удается перевести сценарий на выгодные ему рельсы?

— Думаю, что функционально обе команды готовы. «Авангард» ведет — 3−2, он по-прежнему фаворит. Но пятый матч действительно может насторожить омских болельщиков. Плюс у чемпиона еще есть резервы.

— Какие?

— Лучше может сыграть талантливая молодежь «Локомотива» — Сурин, Березкин, Каюмов. Но главный фактор — большинство. Ярославль пока реализует только пятиминутные удаления соперника, для поздних раундов плей-офф это непозволительно.

— В чем причина?

— Для меня это загадка. Год назад «Локомотив» Никитина-Курьянова и в регулярке, и в плей-офф по реализации большинства был в числе лидеров КХЛ. А в этом сезоне при том же составе — вдруг такой откат, причем и в гладком чемпионате, и в плей-офф. Удивительно!

Хотя в команде есть, например, такой опытный тренер, как Пелино, которого хорошо знаю по совместной работе в «Ак Барсе» и который тщательно разбирает большинство.

— Ваши рекомендации по этому компоненту игры?

— На мой взгляд, Ярославлю нужно уходить от элементов академизма — играть быстрее, проще, конкретнее. Такое впечатление, что в равных составах «Локомотив» играет на пятачке соперника даже агрессивнее, с большим количеством бросков, чем в большинстве.

Вообще большинство — это огромный фактор в плей-офф. Если его не возродить, на титулы трудно рассчитывать, — сказал Горбенко.