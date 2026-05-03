Свечников набрал 1-е очко в текущем плей-офф — ассист в 1-м матче серии с «Филадельфией». У него 1 бросок, 2 хита, 2 потери и «+1» за 17:52

Во втором периоде защитник «Флайерс» Ноа Джулсен неудачно сделал передачу в своей зоне — шайба отскочила от ноги россиянина и попала к Сету Джарвису. Тот отдал пас Логану Станковену, поразившему ворота пенсильванцев.
В 5 играх в текущем плей-офф у Свечникова 1 (0+1) балл при нейтральной полезности.
Сегодня Андрей (17:52, 5:42 — в большинстве) завершил встречу с полезностью «+1». У него 1 бросок в створ, 2 силовых приема и 2 потери.
Во втором периоде он заработал на себе удаление, а в третьем сам получил малый штраф за удар соперника клюшкой.