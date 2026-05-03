Матч-центр
15:00
Металлург Мг
:
Ак Барс
Ак Барс
4
:
Металлург Мг
1
Монреаль
0
:
Тампа-Бэй
1
Бостон
1
:
Баффало
4
Юта
1
:
Вегас
5
Локомотив
4
:
Авангард
0
Никишин не сыграл в 1-м матче серии с «Филадельфией», хотя принял участие в утренней раскатке. Заменивший его в составе «Каролины» Райлли набрал 0+2 при полезности «+3»

Защитник «Каролины» Александр Никишин не сыграл в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Филадельфией» (3:0, 1−0).

Напомним, что 24-летний россиянин получил сотрясение мозга после силового приема защитника «Оттавы» Тайлера Клевена в четвертой игре серии первого раунда (4−0).

Перед первой игрой с «Флайерс» Никишин принял участие в утренней раскатке команды.

Главный тренер «Харрикейнс» Род Бринд’Амор сообщил, что Александр близок к возвращению. Тем не менее, перед матчем у него было запланировано очередное тестирование.

В итоге сегодня он не сыграл. Заменивший Никишина в составе 32-летний Майк Райлли отметился двумя результативными передачами при полезности «+3». Для американца это была первая игра в текущем плей-офф.