Никишин не сыграл в 1-м матче серии с «Филадельфией», хотя принял участие в утренней раскатке. Заменивший его в составе «Каролины» Райлли набрал 0+2 при полезности «+3»

Напомним, что 24-летний россиянин получил сотрясение мозга после силового приема защитника «Оттавы» Тайлера Клевена в четвертой игре серии первого раунда (4−0).
Перед первой игрой с «Флайерс» Никишин принял участие в утренней раскатке команды.
Главный тренер «Харрикейнс» Род Бринд’Амор сообщил, что Александр близок к возвращению. Тем не менее, перед матчем у него было запланировано очередное тестирование.
В итоге сегодня он не сыграл. Заменивший Никишина в составе 32-летний Майк Райлли отметился двумя результативными передачами при полезности «+3». Для американца это была первая игра в текущем плей-офф.