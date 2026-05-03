15:00
Металлург Мг
:
Ак Барс
Ак Барс
4
:
Металлург Мг
1
Монреаль
0
:
Тампа-Бэй
1
Бостон
1
:
Баффало
4
Юта
1
:
Вегас
5
Локомотив
4
:
Авангард
0
Станковен забил в 5-м подряд матче плей-офф — рекорд «Каролины». Он самый молодой игрок в истории НХЛ с такой голевой серией со старта розыгрыша — обошел Могильного

Форвард «Каролины» Логан Станковен сделал дубль в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Филадельфией» (3:0, 1−0).

На счету 23-летнего канадца стало 7 (6+1) очков в 5 играх в текущем плей-офф. Он делит лидерство в гонке снайперов розыгрыша с Мэттью Болди из «Миннесоты» и Брэндоном Хэйглом из «Тампы».

Станковен стал первым игроком в истории «Каролины» и «Хартфорд Уэйлерс», кому удалось забить в 5 подряд матчах плей-офф. Голевые серии из 4 игр ранее выдавали Рэй Шеппард (1999 год) и Бэйтс Батталья (2002).

Кроме того, Логан (23 дня 65 дней) стал самым молодым игроком в истории НХЛ, кому удалось забить в 5 подряд матчах плей-офф со старта розыгрыша.

Он превзошел достижение Александра Могильного (1993, «Баффало», голевая серия из 5 игр, 24 года 73 дня).