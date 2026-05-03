Андерсен делит 4-е место среди европейских вратарей по шатаутам в плей-офф НХЛ (7) с Набоковым и Раском. В топ-3 — Гашек, Лундквист и Василевский

36-летний датчанин отразил все 19 бросков и записал в актив второй матч на ноль в текущем плей-офф.
Всего в карьере у него стало 7 шатаутов в кубковых встречах.
Андерсен делит 4-е место среди европейских вратарей по этому показателю с Евгением Набоковым (Россия) и Тууккой Раском (Финляндия).
Выше идут Доминик Гашек (Чехия, 14), Хенрик Лундквист (Швеция, 10) и Андрей Василевский (Россия, «Тампа», 8).
Андерсен обошел Сергея Бобровского (Россия), Николая Хабибулина (Россия), Олафа Колцига (Германия) и Миикку Кипрусоффа (Финляндия), имеющих на счету по 6 сухих игр.