Тринеев забил победный гол в матче плей-офф АХЛ с «Уилкс-Бэрри» и стал 1-й звездой. Счет в серии фармов «Вашингтона» и «Питтсбурга» сравнялся — 1−1

Счет в полуфинале дивизиона между фармами «Питтсбурга» и «Вашингтона» сравнялся (1−1, до 3 побед).
В текущем плей-офф у 24-летнего Тринеева стало 5 (2+3) очков в 4 играх. Такой же результат у 19-летнего форварда «Беарс» Ильи Протаса, сегодня отметившегося двумя ассистами.
На счету форварда Ивана Мирошниченко пока 1 (0+1) балл в 4 играх. Сегодня у него нет результативных действий.
Добавим, что вратарь фарма «Пингвинс» Сергей Мурашов отразил 24 из 26 бросков, защитник Александр Алексеев отметился результативной передачей.