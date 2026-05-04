Демидов без очков в 6 подряд матчах плей-офф. У него 0+1 в 7 играх серии с «Тампой»

Форвард «Монреаля» Иван Демидов не отметился результативностью в 7-м матче 1-го раунда Кубка Стэнли с «Тампой» (2:1, 4−3 в серии).
Россиянин не набрал очков в шестой игре подряд.
Всего в 7 матчах серии на его счету 1 (0+1) балл.
Сегодня за 17:50 (3:39 — в большинстве) у Демидова ни одного броска в створ ворот, 1 блок-шот, 1 силовой прием, полезность — «0».