36-летний Чайка стал генменеджером «Торонто», вернувшись в НХЛ после ухода из «Аризоны» в 2020 году. Сундин назначен старшим советником по хоккейным операциям

«Торонто» назначил Джона Чайку новым генеральным менеджером клуба, Матса Сундина — старшим советником по хоккейным операциям.

Источник: Спортс‘’

«Лифс» уволили генменеджера Брэда Треливинга незадолго до завершения регулярного чемпионата НХЛ, по итогам которого клуб впервые с 2016 года не попал в плей-офф.

36-летний Чайка был генменеджером «Аризоны» с 2016 по 2020 годы, а после ухода из клуба в лиге не работал. Он является самым молодым управленцем в истории, когда-либо назначенным на эту должность в НХЛ.

Вскоре после его ухода из клуба НХЛ лишила «Койотис» двух выборов на драфте за незаконное тестирование игроков до официального драфт-комбайна в сезоне-2019/20. Чайка тогда получил годичную дисквалификацию от лиги.

55-летний Сундин выступал за «Торонто» с 1995 по 2008 год и был капитаном команды в течение 10 сезонов.

Он рекордсмен клуба по числу очков в регулярных чемпионатах — 987 в 981 игре. В минувшем сезоне нынешний капитан «Лифс» Остон Мэттьюс превзошел его рекорд по голам (428 против 420).

Фото: сайт «Торонто».