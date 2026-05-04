«Монреаль» обновил рекорд НХЛ, выиграв матч плей-офф при 9 бросках в створ. В регулярках было 2 таких случая

«Канадиенс» обновили рекорд лиги, став первой командой, которой удалось выиграть матч плей-офф при менее 10 бросков в створ.
Ранее рекорд делили «Чикаго» (1974, 1:0 с «Лос-Анджелесом» при 10:32 по броскам в створ), «Нью-Джерси» (1990, 2:1 с «Вашингтоном» при 10:21) и «Эдмонтон» (2024, 2:1 с «Далласом» при 10:34).
При этом до «Монреаля» менее 10 бросков за игру в плей-офф удавалось нанести только «Торонто» (2000, 0:3 с «Нью-Джерси» при 6:27).
Отметим, что в регулярных чемпионатах зафиксировано только 2 случая, когда команда победила при менее 10 бросков в створ.
Это удалось «Сан-Хосе» (1998, 4:0 с «Далласом» при 9:27) и «Торонто» (1999, 4:0 с «Сент-Луисом» при 9:28).
Антирекорд для игр регулярок принадлежит «Вашингтону» (1978, 1:4 с «Филадельфией» при 7:30).
Отметим, что официальный подсчет бросков в створ ведется с сезона-1959/60.