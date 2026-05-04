Впервые за 7 лет в финале Кубка Стэнли не сыграет клуб из штата Флорида. «Тампа» и «Флорида» по 3 раза выходили в него с 2020 года и выиграли 4 титула

Таким образом, финал плей-офф НХЛ в этом году пройдет без клубов из штата Флорида — впервые за 7 лет.
«Лайтнинг» доходили до финала в 2020 (победили «Даллас» и выиграли трофей), 2021 (победили «Монреаль» и выиграли трофей) и 2022 (уступили «Колорадо») году.
Затем эстафету приняла «Флорида». «Пантерс» доходили до финала в 2023 (уступили «Вегасу»), 2024 (победили «Эдмонтон» и выиграли трофей) и 2025 (победили «Эдмонтон» и выиграли трофей) году.
Напомним, что в штате Флорида отсутствует местный подоходный налог.