«Колорадо» забросил 9 шайб в матче плей-офф впервые в истории франшизы. Сразу 8 игроков «Эвеланш» отметились голами в игре с «Миннесотой»

Клуб из Денвера забросил 9 шайб в игре плей-офф НХЛ впервые в истории франшизы (включая достижения «Квебек Нордикс»).
Ранее лучшим достижением были 8 голов:
1996 — 8:1 с «Флоридой» во втором матче финала Кубка Стэнли (итог серии 4−0);
2002 — 8:2 с «Сан-Хосе» во втором матче второго раунда (итог серии 4−3);
2022 — 8:6 с «Эдмонтоном» в первом матче финала конференции (итог серии 4−0).
Отметим, что в сегодняшнем матче голами отметились сразу 8 игроков «Колорадо».
Защитник Кэйл Макар сделал дубль, по одной шайбе в актив записали защитники Девон Тэйвс, Сэм Малински и Ник Бланкенбург, форварды Нэтан Маккиннон, Назем Кадри, Арттури Лехконен и Джек Друри.