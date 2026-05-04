«Колорадо» забросил 9 шайб в матче плей-офф впервые в истории франшизы. Сразу 8 игроков «Эвеланш» отметились голами в игре с «Миннесотой»

«Колорадо» обыграл «Миннесоту» (9:6) в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1−0).

Клуб из Денвера забросил 9 шайб в игре плей-офф НХЛ впервые в истории франшизы (включая достижения «Квебек Нордикс»).

Ранее лучшим достижением были 8 голов:

1996 — 8:1 с «Флоридой» во втором матче финала Кубка Стэнли (итог серии 4−0);

2002 — 8:2 с «Сан-Хосе» во втором матче второго раунда (итог серии 4−3);

2022 — 8:6 с «Эдмонтоном» в первом матче финала конференции (итог серии 4−0).

Отметим, что в сегодняшнем матче голами отметились сразу 8 игроков «Колорадо».

Защитник Кэйл Макар сделал дубль, по одной шайбе в актив записали защитники Девон Тэйвс, Сэм Малински и Ник Бланкенбург, форварды Нэтан Маккиннон, Назем Кадри, Арттури Лехконен и Джек Друри.