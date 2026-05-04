Защитники забросили 5 из 9 шайб «Колорадо» в 1-м матче серии с «Миннесотой». Это 3-й такой случай в истории плей-офф НХЛ

5 из 9 шайб «Эвеланш» забросили защитники — Кэйл Макар сделал дубль, по одному голу в актив записали Девон Тэйвс, Сэм Малински и Ник Бланкенбург.
Это всего 3-й случай в истории плей-офф НХЛ, когда защитники одной команды забили сразу 5 голов в матче.
1985. «Миннесота Норт Старс» — 5 голов в четвертом матче серии второго раунда с «Чикаго» (6:7 2ОТ, 2−4). Отличились Рэнди Велищек (дубль), Рон Уилсон, Крэйг Хартсбург и Горди Робертс.
1992. «Лос-Анджелес» — 5 голов во втором матче серии первого раунда с «Эдмонтоном» (8:5, 2−4). Отличились Пол Коффи (дубль), Роб Блэйк, Марти Максорли (по ходу карьеры играл на позиции как защитника, так и нападающего — Спортс) и Чарли Хадди.