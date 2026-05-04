У Кучерова 0 очков в 7 седьмых матчах серий плей-офф НХЛ за карьеру. «Тампа» выиграла 4 из них

Он набрал 6 (1+5) очков в 7 играх серии первого раунда Кубка Стэнли с «Монреалем» (3−4), оставшись без баллов за результативность в последних трех встречах.
Таким образом, 31-летний россиянин вновь остался без очков в седьмом матче серии. За карьеру в лиге он провел 7 таких игр и ни разу не отметился результативным действием при полезности «минус 2».
При этом баланс побед у «Лайтнинг» положительный — 4−3. В 2015 году команда обыграла «Детройт» в 1-м раунде и «Рейнджерс» в финале конференции, в 2021-м — «Айлендерс» в полуфинале, в 2022-м — «Торонто» в первом раунде.
До сегодняшнего проигрыша на отрезке также были поражения от «Питтсбурга» и «Вашингтона» в финалах конференции — в 2016 и 2018 году соответственно.
Отметим, что среди действующих игроков в топ-3 по очкам в седьмых матчах входят Брэд Маршанд («Флорида», 10 в 13, 4+6), Александр Овечкин («Вашингтон», 8 в 12, 4+4) и Микко Рантанен («Даллас», 7 в 4, 5+2).
Рекордом лиги владеет Джастин Уильямс (15 в 9, 7+8).
