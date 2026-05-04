Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
4
:
Металлург Мг
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
0
:
Тампа-Бэй
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
1
:
Баффало
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
1
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
4
:
Авангард
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
3
:
Ак Барс
4
П1
X
П2

У Кучерова 0 очков в 7 седьмых матчах серий плей-офф НХЛ за карьеру. «Тампа» выиграла 4 из них

Форвард «Тампы» Никита Кучеров завершил выступление в плей-офф НХЛ-2026.

Источник: Спортс‘’

Он набрал 6 (1+5) очков в 7 играх серии первого раунда Кубка Стэнли с «Монреалем» (3−4), оставшись без баллов за результативность в последних трех встречах.

Таким образом, 31-летний россиянин вновь остался без очков в седьмом матче серии. За карьеру в лиге он провел 7 таких игр и ни разу не отметился результативным действием при полезности «минус 2».

При этом баланс побед у «Лайтнинг» положительный — 4−3. В 2015 году команда обыграла «Детройт» в 1-м раунде и «Рейнджерс» в финале конференции, в 2021-м — «Айлендерс» в полуфинале, в 2022-м — «Торонто» в первом раунде.

До сегодняшнего проигрыша на отрезке также были поражения от «Питтсбурга» и «Вашингтона» в финалах конференции — в 2016 и 2018 году соответственно.

Отметим, что среди действующих игроков в топ-3 по очкам в седьмых матчах входят Брэд Маршанд («Флорида», 10 в 13, 4+6), Александр Овечкин («Вашингтон», 8 в 12, 4+4) и Микко Рантанен («Даллас», 7 в 4, 5+2).

Рекордом лиги владеет Джастин Уильямс (15 в 9, 7+8).

⚡️ «Тампа» вылетела из Кубка Стэнли. «Монреалю» хватило 9 (!) бросков в седьмом матче.

Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.
Читать дальше