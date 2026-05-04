Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
05.05
Каролина
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.51
П2
4.30
Хоккей. НХЛ
05.05
Вегас
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
1.96
X
4.44
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
06.05
Колорадо
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.59
П2
3.51
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Авангард
2
:
Локомотив
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
1
:
Монреаль
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
9
:
Миннесота
6
П1
X
П2

Боб Хартли: «Если бы Радулов не прошел среднюю зону с шайбой, “Локомотив” уже был бы в отпуске. Ему 39 лет, но он не замедляется в скорости. И Шалунов совершил супердействие»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли отметил роль нападающего Александра Радулова в победе над «Авангардом» (3:2 2ОТ, 3−3) в шестом матче серии ½ финала Кубка Гагарина.

Источник: Спортс‘’

«Локомотив» до 60‑й минуты уступал в счете в две шайбы, но смог перевести игру в овертайм благодаря дублю Максима Шалунова, которому дважды ассистировали Радулов и Рушан Рафиков.

— Как вы работали на лавке на последней минуте третьего периода?

— Обращали внимание на скорость, и за счет этого Радулов прошел среднюю зону, протащил шайбу. Если бы не сделал этого, соперник мог бы перехватить шайбу и забросить в пустые ворота, и мы уже были бы в отпуске.

И Шалунов совершил супердействие. Если говорить про Радулова: ему 39 лет, он с особой страстью играет даже в овертайме. Он не замедляется в скорости, — сказал Хартли.