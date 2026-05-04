Боб Хартли: «Если бы Радулов не прошел среднюю зону с шайбой, “Локомотив” уже был бы в отпуске. Ему 39 лет, но он не замедляется в скорости. И Шалунов совершил супердействие»

«Локомотив» до 60‑й минуты уступал в счете в две шайбы, но смог перевести игру в овертайм благодаря дублю Максима Шалунова, которому дважды ассистировали Радулов и Рушан Рафиков.
— Как вы работали на лавке на последней минуте третьего периода?
— Обращали внимание на скорость, и за счет этого Радулов прошел среднюю зону, протащил шайбу. Если бы не сделал этого, соперник мог бы перехватить шайбу и забросить в пустые ворота, и мы уже были бы в отпуске.
И Шалунов совершил супердействие. Если говорить про Радулова: ему 39 лет, он с особой страстью играет даже в овертайме. Он не замедляется в скорости, — сказал Хартли.