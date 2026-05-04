Вячеслав Фетисов: «Радулов — пример для всех. Он потому и чемпион, что характер есть: всегда борется до конца и ведет за собой команду. Настоящий лидер»

«Локомотив» до 60‑й минуты уступал «Авангарду» в счете в две шайбы в шестом матче серии ½ финала Кубка Гагарина (3:2 2ОТ, 3−3), но смог перевести игру в овертайм благодаря дублю Максима Шалунова, которому дважды ассистировали 39-летний Радулов и Рушан Рафиков.
"Саша Радулов — молодец, пример для всех. Он потому и чемпион, что характер есть: всегда борется до конца и ведет за собой команду.
Можно только порадоваться за человека, который продолжает показывать, с каким настроем нужно выходить на лед, — и неважно, сколько тебе лет. Самый настоящий лидер", — сказал Фетисов.
