Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
05.05
Каролина
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.51
П2
4.30
Хоккей. НХЛ
05.05
Вегас
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
1.96
X
4.44
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
06.05
Колорадо
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.59
П2
3.51
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Авангард
2
:
Локомотив
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
1
:
Монреаль
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
9
:
Миннесота
6
П1
X
П2

Вячеслав Фетисов: «Радулов — пример для всех. Он потому и чемпион, что характер есть: всегда борется до конца и ведет за собой команду. Настоящий лидер»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высоко оценил игру форварда «Локомотива» Александра Радулова.

Источник: Спортс‘’

«Локомотив» до 60‑й минуты уступал «Авангарду» в счете в две шайбы в шестом матче серии ½ финала Кубка Гагарина (3:2 2ОТ, 3−3), но смог перевести игру в овертайм благодаря дублю Максима Шалунова, которому дважды ассистировали 39-летний Радулов и Рушан Рафиков.

"Саша Радулов — молодец, пример для всех. Он потому и чемпион, что характер есть: всегда борется до конца и ведет за собой команду.

Можно только порадоваться за человека, который продолжает показывать, с каким настроем нужно выходить на лед, — и неважно, сколько тебе лет. Самый настоящий лидер", — сказал Фетисов.

?Чудо-камбэк «Локомотива»: 2 гола на 60-й минуте! Были в 11 секундах от вылета.