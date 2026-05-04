Хартли о серии с «Авангардом»: «Седьмая игра — это как коробка с сюрпризом, открываешь, и не знаешь, что оттуда выскочит. Но мы знаем, что наша арена будет греметь»

«Локомотив» одержал волевую победу над «Авангардом» (3:2 2ОТ, 3−3) и перевел серию ½ финала Кубка Гагарина в седьмой матч, который пройдет 6 мая.
— У вас было в КХЛ два седьмых матча с «Авангардом», оба в гостях, а сейчас вас ждет домашняя игра. Ждете ли вы чего-то похожего, или это будет что-то абсолютно новое? — Седьмая игра — это как коробка с сюрпризом. Открываешь, и не знаешь, что оттуда выскочит.
Единственное, что знаем сейчас — наша «Арена-2000» будет греметь. У нас великолепные болельщики, все будут ждать эту игру и придадут нам больше энергии и силы. — В конце третьего периода часть игроков сидела на скамейке, потом в овертайме мы видели, что Березкин вернулся, Мисюля не было. Можно ли комментарий на этот счет? — Да, в концовке третьего периода чуть перетасовали звенья, надо было забивать, играли какое-то время в три звена, но потом сделали перестановки в звеньях, и на овертайм уже пошли в четыре тройки и в три пары защитников, потому что верили во всех ребят.
Опять же, наши физические кондиции — думали, что поможет поддерживать темп и знали, что соперник играл в одиннадцать нападающих, поэтому это могло сыграть свою роль, — сказал Хартли.