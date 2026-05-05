Алексей Потапов: «Бензина в баках у “Авангарда” не так много — лидеры проводят на льду слишком много времени, а у “Локомотива” распределяется более ровно»

«Я буду судить по последнему матчу. Есть ощущение, что бензина в баках у “Авангарда” не так много. Лидеры проводят на льду слишком много. В то время как игровое время у ярославцев распределяется более ровно.
Эти команды дарят праздник хоккея третий раз подряд. Выиграть седьмой матч в серии — почти тоже самое, что разыграть Кубок Гагарина за одну встречу.
Преимущество на стороне ярославцев, хотя после первых двух матчей я был глубоко убежден в легком завершении серии. С характером у «Локомотива» все в порядке.
И если честно, ни разу не видел такого радостного Боба Хартли — в моменте с шайбой Рушана Рафикова", — сказал Потапов.