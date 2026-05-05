Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
04:30
Вегас
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
1.96
X
4.44
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
06.05
Колорадо
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
1.84
X
4.56
П2
3.50
Хоккей. НХЛ
не начался
Каролина
:
Филадельфия
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Авангард
2
:
Локомотив
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
1
:
Монреаль
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
9
:
Миннесота
6
П1
X
П2

Алексей Потапов: «Бензина в баках у “Авангарда” не так много — лидеры проводят на льду слишком много времени, а у “Локомотива” распределяется более ровно»

Бывший форвард «Авангарда» Алексей Потапов высказался о серии ½ финала Кубка Гагарина с «Локомотивом» после шестого матча (2:3 2ОТ, 3−3).

Источник: Спортс‘’

«Я буду судить по последнему матчу. Есть ощущение, что бензина в баках у “Авангарда” не так много. Лидеры проводят на льду слишком много. В то время как игровое время у ярославцев распределяется более ровно.

Эти команды дарят праздник хоккея третий раз подряд. Выиграть седьмой матч в серии — почти тоже самое, что разыграть Кубок Гагарина за одну встречу.

Преимущество на стороне ярославцев, хотя после первых двух матчей я был глубоко убежден в легком завершении серии. С характером у «Локомотива» все в порядке.

И если честно, ни разу не видел такого радостного Боба Хартли — в моменте с шайбой Рушана Рафикова", — сказал Потапов.