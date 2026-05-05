Каменский про 3−3: «Локомотив» проявил характер и перевернул матч с «Авангардом». Этим и интересен хоккей, ждем седьмую игру"

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский оценил волевую победу «Локомотива» над «Авангардом» (3:2 2ОТ, 3−3) в шестом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.
"Это плей-офф, спортивная борьба. Этим и интересен хоккей, что может повернуться в любую сторону.
«Локомотив» проявил характер и перевернул матч. Ждем седьмую игру", — сказал Каменский.