Свечников набрал 99 минут штрафа в плей-офф НХЛ за карьеру и вышел на 11-е место среди россиян. В топ-3 — Малкин, Житник и Задоров

В текущем плей-офф на счету 26-летнего россиянина 1 (0+1) очко в 6 матчах при 16 минутах штрафа.
За карьеру в Кубке Стэнли — 99 минут в 72 играх.
Свечников вышел на 11-е место среди россиян в истории лиги по числу штрафных минут в плей-офф, обогнав защитника «Юты» Михаила Сергачева (94 в 106).
В топ-10 входят Евгений Малкин («Питтсбург», 248 в 183), Алексей Житник (168 в 98), Никита Задоров («Бостон», 161 в 64), Вячеслав Фетисов (147 в 116), Сергей Федоров (133 в 183), Никита Кучеров («Тампа», 126 в 159), Алексей Ковалев (114 в 123), Владимир Константинов (107 в 82), Дарюс Каспарайтис (107 в 83) и Сергей Гончар (102 в 141).
Добавим, что в истории «Каролины» и «Хартфорда» Свечников занимает 4-е место, уступая лишь Ульфу Самуэльссону (109 в 31), Кевину Динину (109 в 44) и Дину Эвасону (108 в 38).