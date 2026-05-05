Сундин встретится с Мэттьюсом в ближайшее время: «Остон — прекрасный лидер и суперзвезда. Надеемся, что он будет полон решимости вести “Торонто” за собой и на следующем этапе»

Старший советник «Торонто» по хоккейным операциям Матс Сундин сказал, что намерен в ближайшее время встретиться с капитаном команды Остоном Мэттьюсом.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ 28-летний американец набрал 53 (27+26) очка за 60 игр. Он завершил сезон досрочно из-за травмы колена. Контракт игрока с кэпхитом 13,25 миллиона долларов действует до завершения сезона-2027/28.

В сезоне-2025/26 «Торонто» не вышел в плей-офф впервые за все время выступлений Мэттьюса за команду (с 2016 года).

"Он отличный лидер и суперзвезда. Он был капитаном сборной США, выигравшей золото на Олимпиаде в Милане. Я считаю, что клуб и болельщики очень рады, что у нас есть игрок такого калибра.

Надеемся, что он будет полон решимости вести команду за собой и на следующем этапе«, — сказал бывший капитан “Лифс”.