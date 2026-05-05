Фетисов о том, что Овечкин не получит «Билл Мастертон Трофи»: «Александру уже не надо бороться за такого рода призы. Самый большой приз — следующие 11 голов в НХЛ»

Приз ежегодно вручается в НХЛ за высокое мастерство и верность хоккею.
"Александру уже не надо бороться за такого рода призы. Он все всем доказал, популяризирует хоккей во всем мире.
То, что его имя на слуху, — это 100%. Самый большой приз будет — это следующие 11 голов в НХЛ", — сказал Вячеслав Фетисов.
Овечкин забил 1005 голов в НХЛ с учетом плей-офф и уступает только Уэйну Гретцки (1016).
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.