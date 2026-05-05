Владимир Крикунов: «Самая надоедливая хоккейная тема называется “когда Овечкин вернется в КХЛ”. Я считаю, ему не стоит возвращаться, пусть закончит в НХЛ звездой»

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов считает, что капитану «Вашингтона» Александру Овечкину не стоит возвращаться в Фонбет Чемпионат КХЛ.

Источник: Спортс‘’

Срок действующего контракта 40-летнего капитана «Кэпиталс» рассчитан до 30 июня 2026 года. Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.

«Самая надоедливая и заезженная хоккейная тема называется “Когда вернется Овечкин в КХЛ”. Это самая частая новость в СМИ за последний год, но я понимаю, что писать же надо о чем-то.

Я считаю, ему не стоит возвращаться в КХЛ. Овечкин — звезда. Он всем все доказал, пусть закончит в НХЛ звездой. А все продолжают дискутировать на эту тему.

Все ждут и 11 шайб, которых не хватает до Гретцки с учетом плей-офф, но ему хватит и этих рекордов. Может быть, он захочет все побить-перебить, но самое главное — здоровье.

У ребят, которые играют до 40 лет, уже кости начинают страдать. Но у Сашки здоровье позволяет. Не вижу смысла ему сюда приезжать. Он звезда. И звездой надо закончить", — сказал Крикунов.

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше