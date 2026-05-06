Рутерфорд уйдет с поста президента «Ванкувера» по хоккейным операциям, но останется в структуре клуба. Он объявил об этом после лотереи драфта, где «Кэнакс» упали до 3-го выбора

Это произошло после лотереи драфта НХЛ, на которой «Кэнакс», располагавшие лучшими шансами на общий 1-й или 2-й выбор, опустились до 3-го пика по итогам двух розыгрышей.
77-летний управленец занимал должность с декабря 2021 года. Он сообщил, что останется в структуре клуба в качестве консультанта и заместителя управляющего.
Ранее «Кэнакс» уволили генерального менеджера Патрика Альвина, который был назначен в 2022 году. Рутерфорд сказал, что сократил список кандидатов на эту должность до пяти человек.
«Пока не решено, будет ли назначен новый президент по хоккейным операциям. Сейчас мы работаем над структурой управления. Как именно она будет выглядеть, мы сможем сказать, когда будет назначен новый генменеджер», — сообщил Рутерфорд.
Напомним, что ранее он трижды выиграл Кубок Стэнли в качестве генерального менеджера — один раз с «Каролиной» и дважды с «Питтсбургом».