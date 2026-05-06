Демидов, Шефер и Сеннеке номинированы на «Колдер Трофи». Приз вручается лучшему новичку по итогам регулярки НХЛ

В тройку лучших в голосовании представителей Ассоциации хоккейных журналистов вошли форвард «Монреаля» Иван Демидов, защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер и форвард «Анахайма» Беккетт Сеннеке.
Победитель голосования, состоявшегося перед стартом плей-офф, будет объявлен позже.
20-летний Демидов стал лучшим бомбардиром среди новичков, набрав 62 (19+43) очка в 82 играх при полезности «+3» и среднем времени на льду 15:30.
18-летний Шефер стал третьим бомбардиром и разделил звание лучшего снайпера среди новичков, набрав 59 (23+36) очков в 82 играх при полезности «+13» и среднем времени на льду 24:41.
20-летний Сеннеке стал вторым бомбардиром и и разделил звание лучшего снайпера среди новичков, набрав 60 (23+37) очков в 82 играх при полезности «минус 12» и среднем времени на льду 17:27.