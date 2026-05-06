Чайка о том, что «Торонто» выиграл общий 1-й выбор на драфте при 8,5% шансов: «Удача нам улыбнулась. Впереди долгий путь и много работы, но это мощное подспорье»

Новый генеральный менеджер «Торонто» Джон Чайка высказался о победе команды в драфт-лотерее НХЛ.

Источник: Спортс‘’

«Лифс» получили общий 1-й выбор по итогам розыгрыша, в котором их шансы на успех составляли 8,5% (5-я позиция перед лотереей).

"Нам нужно было немного удачи, и сегодня она нам улыбнулась. Конечно, впереди долгий путь и много работы, но первый номер на драфте — это мощное подспорье.

Я думаю, что на нынешнем драфте будет много хороших игроков. Для меня будет большой честью выбрать одного из них", — сообщил Чайка.

Драфт НХЛ-2026 пройдет 26 и 27 июня в Баффало. Среди главных фаворитов называются форварды Ивар Стенберг (Швеция) и Гэвин Маккенна (Канада).

«Торонто» получил общий 1-й выбор на драфте НХЛ впервые за 10 лет. В 2016-м клуб выбрал Мэттьюса на церемонии в Баффало — мероприятие пройдет там и в этом году.