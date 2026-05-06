Валерий Каменский: «Не вижу сейчас готовых для перехода в НХЛ россиян из КХЛ. Молодежь должна в России вырасти, чтобы в зрелом возрасте уже ехать за океан»

Ранее белорусский нападающий минского «Динамо» Виталий Пинчук перешел в «Нэшвилл».
"Вообще нам не хочется, чтобы кто-то уезжал из КХЛ, но если переходить в НХЛ, то только на лидирующие позиции с односторонним контрактом. Молодежь должна в России вырасти, чтобы в зрелом возрасте уже ехать за океан.
Это как сейчас играют у нас Овечкин, Малкин, Панарин, Капризов. Вот будучи такими надо ехать в НХЛ.
Пинчук был лидером в минском «Динамо», хорошо играл, вот и уехал. Я не вижу сейчас готовых для перехода в НХЛ россиян из КХЛ. Но есть много молодых, у которых есть такая перспектива", — сказал Каменский.