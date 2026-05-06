Паньотта о Малкине и «Питтсбурге»: «Контракт на год и примерно 5 млн долларов — вот что я слышал. Буду удивлен, если он не останется»

«Пингвинс» завершили сезон, уступив «Филадельфии» в серии первого раунда Кубка Стэнли (2−4).
Контракт Малкина рассчитан до 30 июня 2026 года. Ранее россиянин сообщил, что хочет провести еще один сезон в НХЛ: «Если не в “Питтсбурге”, то в какой-нибудь другой команде».
— Мне трудно представить Малкина не в составе «Пингвинс» в следующем году.
— Я был бы удивлен. Однолетний контракт на 5 миллионов долларов, примерно в этом диапазоне — вот что я слышал, если это все-таки произойдет.
Я был бы очень удивлен. Он ясно дал понять, что хочет играть. Они говорили об этом пару раз во второй половине сезона сразу после Олимпиады, а затем немного позже. Отложили это до конца сезона. Если вы так делаете, вероятно, есть понимание, что получится до чего-то договориться.
Я не ожидаю, что Дубас в последний момент передумает. Мы видели и более невероятные вещи в этой лиге, но я буду удивлен, если он не останется в «Пингвинс», — сказал Паньотта.
Тайлер Кеннеди: «Если “Питтсбург” не подпишет Малкина, как думаете, кому он позвонит в первую очередь? Он пойдет в “Вашингтон”, чтобы играть с Овечкиным».