Александр Кожевников: «Кучеров — величайший игрок. Если он продлит контракт, может стать для “Тампы” таким же знаковым символом, каким Овечкин является для “Вашингтона”

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о будущем форварда «Тампы» Никиты Кучерова.

Источник: Спортс‘’

Срок соглашения 32-летнего игрока с кэпхитом 9,5 млн долларов рассчитан до конца сезона-2026/27.

Ранее «Тампа» уступила «Монреалю» в первом раунде (3−4 в серии) и вылетела из розыгрыша Кубка Стэнли-2026. В 76 матчах регулярного чемпионата-2025/26 Кучеров набрал 130 (44+86) очков. В плей-офф на его счету 6 (1+5) баллов в 7 играх.

Ранее генеральный менеджер «Лайтнинг» Жюльен Брисбуа выразил надежду на то, что Кучеров останется в команде до конца своей карьеры.

"Никита Кучеров — величайший игрок и разумный человек, он сам знает, какое решение для него будет лучше.

Если он продлит контракт с клубом, то может стать для «Тампы» таким же знаковым символом, каким уже является для «Вашингтона» Александр Овечкин", — сказал Кожевников.

Генменеджер «Тампы»: «Кучеров — непонятый гений для тех, кто не знает его так, как мы. Потрясающий игрок, хоккейный мир предъявляет к нему очень высокие требования».

