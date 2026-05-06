Директор «Металлурга» о Малкине: «Знаю, что он не принял окончательного решения по карьере. Ждем его не только как игрока, но и как функционера»

Контракт форварда с «Питтсбургом» рассчитан до 30 июня 2026 года. Ранее россиянин сообщил, что хочет провести еще один сезон в НХЛ: «Не стремлюсь вернуться в КХЛ. Хочу отыграть еще год в НХЛ. Если не в “Питтсбурге”, то в другой команде».
В России нападающий ранее играл за «Металлург», он является воспитанником клуба.
"Клуб поддерживает отношения со всеми, кто когда-то играл и был нашим выпускником. Точно знаю, что Евгений не принял окончательного решения по карьере.
Как клуб, мы его ждем не только как игрока, но и как функционера, в том числе в направлении развития детского хоккея. Это касается не только Евгения, но и всех воспитанников, мы общаемся и с Сергеем Гончаром, который участвует в жизни клуба", — сказал Жлоба.