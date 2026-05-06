Разин о Малкине: «Женю хорошо знаю. Не отказался бы от нападающего мирового уровня»

Контракт форварда с «Питтсбургом» рассчитан до 30 июня 2026 года. Ранее россиянин сообщил, что хочет провести еще один сезон в НХЛ: «Не стремлюсь вернуться в КХЛ. Хочу отыграть еще год в НХЛ. Если не в “Питтсбурге”, то в другой команде».