Разин о Малкине: «Женю хорошо знаю. Не отказался бы от нападающего мирового уровня»

Контракт форварда с «Питтсбургом» рассчитан до 30 июня 2026 года. Ранее россиянин сообщил, что хочет провести еще один сезон в НХЛ: «Не стремлюсь вернуться в КХЛ. Хочу отыграть еще год в НХЛ. Если не в “Питтсбурге”, то в другой команде».
В России нападающий ранее играл за «Металлург», он является воспитанником клуба.
«Я поработал с Малкиным как хоккеист. Эмоции Ильи Набокова после поражения мне напомнили эмоции Евгения — они были точно такие же, когда мы вылетели после знаменитого гола Ягра, когда он другого Набокова “за пивом отправил” и мы ушли в отпуск.
Женю я хорошо знаю и не отказался бы от нападающего мирового уровня", — сказал Разин.