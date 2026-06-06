Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
6
:
Норвегия
0
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Канада
2
:
Финляндия
4
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Канада
2
:
Норвегия
3
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Швейцария
0
:
Финляндия
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2

CAS отклонил апелляцию Игоря Григоренко на отстранение за допинг на 4 года. Срок дисквалификации отсчитывается с марта 2025 года

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию экс-генерального директора «Сочи» Игоря Григоренко на решение о своей дисквалификации со стороны ИИХФ.

Суд подтвердил четырехлетнюю дисквалификацию бывшего хоккеиста сборной России. При этом она будет отсчитываться с 7 марта 2025 года, а не с 12 августа, как было объявлено изначально.

Напомним, что Григоренко был отстранен ИИХФ от спортивной деятельности на 4 года из-за положительной допинг-пробы в базе данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

Там фиксировались действия, связанные с результатами проверки российских спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год.

На фоне этого решения Григоренко оставил пост гендиректора «Сочи».