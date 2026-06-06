CAS отклонил апелляцию Игоря Григоренко на отстранение за допинг на 4 года. Срок дисквалификации отсчитывается с марта 2025 года

Суд подтвердил четырехлетнюю дисквалификацию бывшего хоккеиста сборной России. При этом она будет отсчитываться с 7 марта 2025 года, а не с 12 августа, как было объявлено изначально.
Напомним, что Григоренко был отстранен ИИХФ от спортивной деятельности на 4 года из-за положительной допинг-пробы в базе данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS).
Там фиксировались действия, связанные с результатами проверки российских спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год.
На фоне этого решения Григоренко оставил пост гендиректора «Сочи».