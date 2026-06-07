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Кожевников о межсезонье: «Нарасхват будет не только Шипачев, но и Войнов. Смотрел за последним сезоном Омска, он там был не самым быстрым, но самым умным»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о будущем нападающего Вадима Шипачева.

Источник: Спортс‘’

— Ваше мнение — какой клуб он выберет?

— Не удивлюсь, если Минск Шипачева все-таки оставит. Хотя по идее его обязаны востребовать именно российские клубы — если они уважают свою историю и историю лиги.

Кстати, нарасхват будет не только Шипачев, но и защитник Войнов. Смотрел за последним сезоном Омска, Войнов там был не самым быстрым, но самым умным. И в общем-то выдержал почти 80-матчевый сезон.

— Как объясните такую востребованность в КХЛ ветеранов во главе с Радуловым?

— Я уже сказал об общем, очень среднем уровне лиги, который позволяет играть на старом багаже. Плюс теперь везде — маленькие площадки, они заставляют не столько бегать, сколько думать — и играть на понимании хоккея, — сказал Кожевников.