Кожевников о межсезонье: «Нарасхват будет не только Шипачев, но и Войнов. Смотрел за последним сезоном Омска, он там был не самым быстрым, но самым умным»

— Ваше мнение — какой клуб он выберет?
— Не удивлюсь, если Минск Шипачева все-таки оставит. Хотя по идее его обязаны востребовать именно российские клубы — если они уважают свою историю и историю лиги.
Кстати, нарасхват будет не только Шипачев, но и защитник Войнов. Смотрел за последним сезоном Омска, Войнов там был не самым быстрым, но самым умным. И в общем-то выдержал почти 80-матчевый сезон.
— Как объясните такую востребованность в КХЛ ветеранов во главе с Радуловым?
— Я уже сказал об общем, очень среднем уровне лиги, который позволяет играть на старом багаже. Плюс теперь везде — маленькие площадки, они заставляют не столько бегать, сколько думать — и играть на понимании хоккея, — сказал Кожевников.