Фетисов о «Везине» Василевского: «Был вопрос, имеет ли там национальность значение, оказалось, что никакого, если играешь лучше всех. Это такой тренд НХЛ»

Россиянин стал обладателем «Везина Трофи» во второй раз в карьере.
"В НХЛ просто так ничего из призов не дают. Был вопрос, имеет ли там национальность значение, оказалось, что никакого, если ты играешь лучше всех. Это такой тренд НХЛ.
Он молодец. Можно сказать, что у нас вратари сильно играют в НХЛ", — сказал Фетисов.
Экс-защитник также рассказал о том, какие вратари ему нравятся.
«Вратари всегда нравятся защитнику, когда они все ловят, особенно после всяких ошибок в обороне. Как говорится, ты играешь от того, кто у тебя находится в воротах. Мы в “Детройте” выиграли два Кубка Стэнли с разными вратарями — разными по стилю, характеру и по всему.
Да, команда может строить игру и от того, как действует вратарь. Поздравляю Василевского, пускай он дальше побеждает, выигрывает кубки", — отметил Фетисов.
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