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Марнер сделал самый быстрый хет-трик в истории финалов Кубка Стэнли — 3 гола за 6:10 в 3-м матче с «Каролиной». Он побил рекорд Ришара от 1957 года

Форвард «Вегаса» Митч Марнер набрал 4 (3+1) очка в третьем матче финала Кубка Стэнли с «Каролиной» (4:4, третий период).

Источник: Спортс‘’

Во втором периоде 29-летний канадец забросил три шайбы подряд — на 30:42, 34:32 и 36:52.

Его хет-трик за 6:10 стал самым быстрым в истории финалов Кубка Стэнли. Марнер побил рекорд Мориса Ришара, установленный в 1957 году.

Форвард «Монреаля» тогда трижды забил «Бостону» за 6:21 в первом матче финальной серии (5:1, 4−1).

В целом в истории плей-офф НХЛ сегодняшний хет-трик Марнера стал 9-м среди самых быстрых.

Рекордом владеет Тим Керр (1985, «Филадельфия») — 3 шайбы за 3:24 в третьем матче серии первого раунда с «Рейнджерс» (6:5, 3−0).