Марнер сделал самый быстрый хет-трик в истории финалов Кубка Стэнли — 3 гола за 6:10 в 3-м матче с «Каролиной». Он побил рекорд Ришара от 1957 года

Во втором периоде 29-летний канадец забросил три шайбы подряд — на 30:42, 34:32 и 36:52.
Его хет-трик за 6:10 стал самым быстрым в истории финалов Кубка Стэнли. Марнер побил рекорд Мориса Ришара, установленный в 1957 году.
Форвард «Монреаля» тогда трижды забил «Бостону» за 6:21 в первом матче финальной серии (5:1, 4−1).
В целом в истории плей-офф НХЛ сегодняшний хет-трик Марнера стал 9-м среди самых быстрых.
Рекордом владеет Тим Керр (1985, «Филадельфия») — 3 шайбы за 3:24 в третьем матче серии первого раунда с «Рейнджерс» (6:5, 3−0).